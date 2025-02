Stand: 07.02.2025 07:13 Uhr Zeugensuche nach verfassungswidrigen Graffiti in Demmin

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Beamte der Polizei in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere großflächige Graffiti entdeckt. Betroffen sind, laut Aussagen der Polizei, eine Hausfassade sowie das Bürgerbüro des SPD-Ortsvereins Demmin und der SPD-Landtagsabgeordneten Anna-Konstanze Schröder in der Treptower Straße. Bei den Graffiti handelt es sich um verfassungswidrige Symbole, unter anderem Hakenkreuze und SS-Runen. Zudem ein Ausspruch, der in der rechtsextremen Szene verwendet wird, so ein Sprecher der Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Demmin entgegen.

