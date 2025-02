Stand: 17.02.2025 08:45 Uhr Zehn Afghanen bei illegaler Einreise gestellt

Bundespolizisten haben am Wochenende insgesamt zehn afghanische Staatsangehörige nach unerlaubter Einreise aufgegriffen. Die Männer im Alter zwischen 20 und 33 Jahren wurden bei Ladenthin und Gegensee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) festgestellt. Alle Personen waren nicht im Besitz eines Passes bzw. Aufenthaltstitel. Neun Männer äußerten Schutzersuchen in Deutschland und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Ein Afghane wird heute nach Polen zurückgeschoben. Nach eigenen Angaben sind die Männer über Weißrussland ins Schengengebiet eingereist. Sie seien mit Autos an die deutsch polnische Grenze geschleust worden, heißt es.

