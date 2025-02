Stand: 19.02.2025 16:19 Uhr Wesenberg: Jugendlicher bedroht Geschäftsinhaber

Ein Jugendlicher soll am Dienstagabend einen Mann in einem Einkaufsmarkt in Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit einem Messer bedroht haben. Nach Polizeiangaben soll der 15-jährige Deutsche zuvor mit Kumpels im Geschäft des 57-jährigen Vietnamesen gewesen sein. Dort habe sich die Gruppe nach Aussage des Ladenbesitzers zu laut verhalten. Er habe sie aufgefordert, den Laden zu verlassen. Dabei soll der Tatverdächtige die Geschäftstür so zugeschlagen habe, dass sie beschädigt wurde. Der Ladenbesitzer habe daraufhin die Jugendlichen bis zu einem Einkaufsmarkt verfolgt. Dort soll der 15-Jährige dann den 57-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Als mehrere Zeugen dazukamen, flüchteten die Jugendlichen. Ihre Namen konnten festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 19.02.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte