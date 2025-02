Stand: 04.02.2025 06:55 Uhr Waren: Bürgermeister bangt um Straßen der Stadt

Wegen der Sperrungen rund um die Eisenbahnbrücke in Waren werden nun andere Straßen stärker befahren. Das zeigen Verkehrsmessungen des Straßenbauamtes Neustrelitz. Lastwagen sollen eigentlich einen großen Bogen um Waren machen. Doch statt die Umleitung zu benutzen, würden täglich hunderte Lkw auf innerstädtische Routen ausweichen und dabei auch mitten in der Altstadt landen, sagt Warens Bürgermeister Norbert Möller (SPD). Zudem halten sich viele Fahrer nicht an das Tempolimit. Das belegen die Verkehrsmessungen. Mit großer Sorge schaut Möller auf den Zustand der Herrenseebrücke. Das Bauwerk verbindet den nördlichen Stadtteil mit der Innenstadt und ist so alt wie die marode Eisenbahnbrücke, die gerade ersetzt wird. Wie lange Lkw noch die Brücke befahren dürfen, wird gerade geprüft. Ergebnisse gibt es aber erst Ende Februar, einen Monat später als erwartet.

