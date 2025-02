Stand: 07.02.2025 07:36 Uhr Viele Briefwahllokale öffnen ab Montag

Rund 8.500 Anträge auf Briefwahl für die kommende Bundestagswahl sind bislang im Rathaus in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingegangen. Von Montag an soll der Versand der Unterlagen erfolgen, bestätigte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Um die Mehrarbeit zu schaffen, wird der Bürgerservice am Montag und Dienstag geschlossen. Gleiches gilt für die Einwohnermeldeämter in Waren/Müritz und in Friedland am Dienstag und Mittwoch. Allen Briefwählerinnen und -wählern, die noch keinen Antrag gestellt haben, wird empfohlen, persönlich im Briefwahllokal ihre Stimme abzugeben. Das Briefwahllokal in Neubrandenburg öffnet, wie in vielen anderen Orten der Seenplatte, am Montag um 8 Uhr. Die Zahl der Wahlberechtigten liegt in Neubrandenburg bei rund 52.000, in der Mecklenburgischen Seenplatte bei rund 210.000 und in der gesamten Haff-Müritz-Region bei knapp 260.000.

