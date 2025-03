Stand: 10.03.2025 08:06 Uhr Versuchter Totschlag: 31-Jähriger vor Gericht

Am Landgericht Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beginnt am Montag der Prozess gegen einen 31-jährigen Mann aus Friedland. Er ist wegen versuchten Totschlags angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft soll er im vergangenen September mehrfach mit einem Klappmesser auf eine am Boden liegende Frau eingestochen und sie an einem Arm und am Bauch verletzt haben. Außerdem habe er einen Zeugen mit dem Messer verletzt, bevor er von einem zweiten Mann überwältigt wurde. Zu dem Fall sind insgesamt sechs Gerichtstermine anberaumt.

