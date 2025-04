Stand: 23.04.2025 06:39 Uhr Unfall bei Pasewalk: Ohne Führerschein und alkoholisiert

Alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein haben am Dienstagabend zwei Männer zwischen Zerrenthin und Rossow bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern Greifswald) einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhren sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und streiften dort ein entgegenkommendes Auto. Anschließend drehte sich der Unfallwagen und prallte an der linken und rechten Fahrbahnseite gegen die Leitplanken. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte den Trümmerteilen nicht mehr ausweichen. Die Unfallverursacher waren zunächst geflohen, stellten sich dann aber der Polizei. Wer von den beiden Männern am Steuer gewesen war, ist bislang unklar. Beide sagten aus, das Fahrzeug gefahren zu haben, so ein Sprecher der Polizei. Die B104 war über mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

