Stand: 04.03.2025 06:55 Uhr Ueckermünde: Feuer in Gießerei vermutlich durch Funkenflug verursacht

In einer Gießerei in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Ursache für den Brand war vermutlich Funkenflug, so die Polizei. Rund 70 Feuerwehrleute aus Ueckermünde, Bellin, Grambin, Liepgarten und Eggesin waren im Einsatz. Bereits kurz nach Ausbruch des Feuers hatte der Schichtleiter das Gebäude evakuieren lassen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 40 Mitarbeitende in der Gießerei. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Dienstag soll ein Experte die Brandursache herausfinden. Hierfür, so die Polizei, müssten jedoch die Hochöfen in der Gießerei vollständig abgekühlt sein.

