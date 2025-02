Stand: 13.02.2025 11:57 Uhr Traditionelles Schachturnier in Neubrandenburg startet am Donnerstag

Zum 33. Mal findet in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) das traditionelle Schachturnier "Eintracht Open" statt. Bis Sonntag spielen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vier Wettbewerbe mit je fünf Runden in verschiedenen Gruppen. Für Seniorinnen, Anfänger und Fortgeschrittene gibt es jeweils gesonderte Wettstreits. Los geht es am Donnerstag um 16 Uhr mit der Gruppe der Senioren im Parkhotel Neubrandenburg. Wer sich noch kurzfristig anmelden möchte, kann dies jeweils bis zu einer Stunde vor Beginn der ersten Spielrunde.

