Tourismuspreis für Campingplätze

Zwei Campingplätze in der Haff-Müritz-Region haben einen Tourismuspreis erhalten. Der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte hat den Campingplatz Ecktannen und den Camping- und Ferienpark Havelberge ausgezeichnet. Der Campingplatz Ecktannen gehöre seit vielen Jahren zu den am besten bewerteten Plätzen in Europa, hieß es. Der Park in Havelberge werde von der Branche mit 5 Sternen Superior klassifiziert.

