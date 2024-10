Stand: 12.10.2024 07:22 Uhr Thomas Müller (CDU) ist Kandidat für die Wahl zum Landrat MSE

Die CDU im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat einen Kandidaten für die Wahl zum Landrat. Thomas Müller (59) ist am Freitag einstimmig nominiert worden. Seit acht Jahren ist Müller stellvertretender Landrat. Während der Corona-Pandemie leitete er den Krisenstab der Kreisverwaltung. Torsten Koplin von der Partei DIE LINKE hatte zuvor bereits erklärt, dass er als Landratskandidat antreten wolle. Amtsinhaber Heiko Kärger (CDU) hat den Posten seit Gründung des Kreises 2011 inne. Er tritt aus Altersgründen nicht wieder an. Landratswahlen gibt es im Mai nächsten Jahres auch in den Kreisen Vorpommern-Rügen, Ludwigslust-Parchim und in Vorpommern-Greifswald.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte