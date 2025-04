Stand: 15.04.2025 14:57 Uhr Teure Technik aus Baumaschine auf der A20 gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag besonders hochwertige Technik aus einer an der A20 abgestellten Baumaschine entwendet. Wie die Polizei weiter mitteilt, handelt es sich um Sensoren und Bedienteile einer Asphaltmaschine im Wert von rund 300.000 Euro. Der Vorfall habe sich innerhalb einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Friedland und Strasburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Fahrtrichtung Lübeck ereignet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich zu melden.

