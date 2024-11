Stand: 23.11.2024 13:04 Uhr Tag der Möglichkeiten in Neustrelitz dreht sich um Klimawandel

Das Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern "Leea" in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) will nachhaltige Vereine in der Öffentlichkeit sichtbarer machen. 15 Vereine, die sich für die Umwelt einsetzen, präsentieren sich beim Tag der Möglichkeiten. In einer moderierten Gesprächsrunde tauschen sich die Akteure mit den Besuchern zum Klimawandel aus. Dabei geht es um die Gefühle und Gedanken, die der Klimawandel auslöst und um praktische Schritte für eine gesündere Erde. Auch ein Spiel gegen "Verdrängung" und "Wut" können Interessierte ausprobieren. Dazu gibt es einen Flohmarkt mit nachhaltigen Produkten. Der Tag der Möglichkeiten läuft von 13 bis 17 Uhr. Er ist eine Aktion im Rahmen der Weltwechseltage - eine landesweite Veranstaltungsreihe des Eine-Welt-Landesnetzwerks Mecklenburg-Vorpommern. Das Motto in diesem Jahr: "Mensch.Macht.Klima." Noch bis zum 30. November sind an verschiedenen Orten des Landes Veranstaltungen geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 23.11.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte