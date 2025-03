Stand: 27.03.2025 13:56 Uhr Stadtvertretungen von Neubrandenburg und Neustrelitz tagen

Sowohl in Neubrandenburg als auch in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) tagen am 27. März die Stadtvertretungen. In Neubrandenburg geht es ab 15 Uhr unter anderem um die Planungen der neuen Schwimmhalle und darum, ob am Weiterbau der Ortsumgehung festgehalten werden soll. Für den Bau Schwimmhalle hatte es zu Beginn der Sitzung eine kleinere Demonstration gegeben. Rund 40 Personen, darunter viele Kinder, versammelten sich vor dem Veranstaltungsgebäude. In Neustrelitz stehen ab 18 Uhr beispielsweise Radwege auf der Tagesordnung, die mit Fördergeld neu bezeichnet und ausgeschildert werden sollen. Außerdem geht es um eine Effizienzuntersuchung der Verwaltung. Stadtvertretungssitzungen sind grundsätzlich öffentlich. Die gesamten Tagesordnungen sind auch auf den Internetseiten der jeweiligen Städte zu finden.

