Schnelles Internet für Waren: Glasfaserausbau geht weiter

In Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bekommen die nächsten Haushalte schnelles Internet. Es werden Glasfaserkabel verlegt. Wie der Landkreis mitteilte, sind fast 50 Kilometer Gräben dafür nötig, in denen 150 Kilometer Kabel ausgerollt werden. Auch das Wossidlo-Gymnasium und das Regionale Berufliche Bildungszentrum werden angeschlossen. Dieser Abschnitt des Breitbandausbaus kostet rund 4,5 Millionen Euro, bezahlt von Bund und Land. Geplant ist die Fertigstellung 2027. Auch in Blankensee bei Neustrelitz werden derzeit Glasfaserkabel verlegt. Anschlüsse sind für 2025 noch in Altentreptow und Malchow vorgesehen. Die Glasfaseranschlüsse machen Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich.

