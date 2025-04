Stand: 16.04.2025 12:12 Uhr Saisonauftakt: Fahrgastschifffahrt sucht Personal

Für die Fahrgastschifffahrt in der Mecklenburgischen Seenplatte beginnt Ostern die Saison. Doch Personalprobleme machen den Anbietern zu schaffen. Wie den Neubrandenburger Stadtwerken. Da sie für ihr Schiff "Uns Fritzing" noch keinen Kapitän haben ist unklar, wann es wieder auf den Tollensee hinausfahren kann. Anders ist es bei der "Mudder Schulten", da steht die Besatzung fest. Die "Blau-Weiße Flotte" beginnt ebenfalls am Freitag mit dem Ausflugsverkehr in Demmin. Insgesamt betreibt Geschäftsführer Wolf-Dieter Schott zwölf Schiffe auf den Seen zwischen Demmin, Plau und Neustrelitz. Dafür sucht er dringend Schiffsführer und Bootsleute. Es werde immer schwieriger die Angebote aufrecht zu erhalten, sagt er. Den Grund für seine Personalprobleme sieht er im Saisongeschäft. Finanziell reiche es nicht, fast 70 Mitarbeiter ganzjährig zu beschäftigen. Viele suchten sich dann andere Jobs.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte