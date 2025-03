Stand: 30.03.2025 10:34 Uhr SV Turbine Neubrandenburg feiert 75. Geburtstag mit Gala

Der SV Turbine Neubrandenburg hat am Abend sein 75-jähriges Bestehen mit einer Gala der Turnkunst und 600 Gästen im Jahnsportforum gefeiert. Mit knapp 2.300 Mitgliedern ist der Verein der größte des Kreises Mecklenburgische Seenplatte. Er bietet 16 Sportarten an, darunter auch Klettern und Rugby. Rund 1000 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Deshalb sei der SV Turbine auch der größte Jugendklub der Stadt, sagte Vereinsvorsitzender Jörg Knospe in seiner Festrede. Er leitet den Verein seit 36 Jahren.

