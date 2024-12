Stand: 23.12.2024 07:15 Uhr SPD-Bundestagsabgeordneter verzichtet auf Listenplatz

Der SPD-Bundestagabgeordnete Johannes Arlt verzichtet auf einen Platz auf der Landesliste zur Bundestagswahl. Die Landesvertreterversammlung der SPD hatte ihm Listenplatz sechs in Aussicht gestellt. Damit war er nicht einverstanden. Er kritisiert in einer Stellungnahme, dass es bei der Aufstellung der Liste offenbar nicht um Ergebnisse der Arbeit gegangen sei. Er hofft jetzt auf eine direkte Wahl durch die Erststimmen. Arlt hat in den vergangenen drei Jahren nach eigenen Angaben 150 Millionen Euro für seinen Wahlkreis eingeworben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 23.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte