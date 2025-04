Stand: 12.04.2025 07:30 Uhr Röbel: Neubau für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist fertig

Das Mediclin Müritz Klinikum in Röbel (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat im April den Neubau der Kinder- und Jugend Psychiatrie in Betreib genommen. Nach vierjähriger Bauzeit wurde das rund 20 Millionen Euro teure Bauprojekt abgeschlossen. Künftig wird es damit auch möglich sein, dass Eltern die Therapie ihrer Kinder in Familienzimmern begleiten. Jugendliche erhalten einen eigenen Bereich in der Klinik. In Röbel werden jährlich rund 250 Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen behandelt. Der Bedarf liege laut dem Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Dr. Arne Schmidt, deutlich höher und sei stetig steigend. Und das nicht erst seit Corona. Bis zum Juni sollen auch die Außenanlagen des Neubaus fertiggestellt sein. Dann gebe es im Sommer eine feierliche Einweihung, teilte die Klinik mit.

