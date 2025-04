Stand: 10.04.2025 11:00 Uhr Richtfest für Rettungswache Altentreptow

In Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) baut der Kreis eine neue Rettungswache. Betrieben wird sie künftig vom Deutschen Roten Kreuz aus Demmin. Beim Richtfest lobte der stellvertretende Landrat, Thomas Müller (CDU), die beteiligten Baufirmen. Das 4,4 Millionen Euro teure Bauprojekt liegt im Zeitplan und soll im Sommer 2026 fertig werden. Sieben Fahrzeuge werden in der neuen Wache stationiert sein, darunter zwei Autos für Notärzte. Neben Altentreptow und Neubrandenburg plant der Kreis vier weitere neue Rettungswachen in Woldegk, Dargun, Sietow und Malchin. Dafür werden insgesamt rund 100 Sanitäterinnen und Sanitäter gebraucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte