Stand: 25.02.2025 16:16 Uhr Rekordbewerberzahl bei Oberbürgermeisterwahl Neubrandenburg

Der Posten des Oberbürgermeisters in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist so begehrt, wie nie. Bisher haben sich neun Interessenten beworben. 2022 gab es zwei und 2015 vier Bewerber. Bekannt sind bisher sechs Namen. Frank Benischke tritt für die CDU an, Jens Kreutzer für das BSW. Tim Großmüller kandidiert für die Wählergemeinschaft Stabile Bürger. Der Neveriner Bürgermeister Nico Klose wird von SPD und Grünen unterstützt. Einzelbewerber sind der Rechtsanwalt Ralph-Jörn Kurschus und der Elektriker Tobias Köhler. Wer die weiteren drei Bewerber sind, will der Wahlausschuss erst Anfang März nach der Zulassung der Kandidaten bekannt geben. Gewählt wird am 11. Mai.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte