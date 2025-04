Stand: 08.04.2025 16:25 Uhr Rechlin zum aktuell schönsten Dorf der Seenplatte gekürt

Rechlin ist das "Dorf der Zukunft" 2025 im Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Die rund 2.000 Einwohner zählende Gemeinde hatte sich zum ersten Mal an dem Wettbewerb beteiligt, der seine 12. Auflage erlebt. Rechlin erhält eine Prämie in Höhe von 4.000 Euro. Den zweiten Platz belegte Gnevkow aus dem Amt Treptower Tollensewinkel und Dritter wurde Groß Plasten im Amt Seenlandschaft Waren. Am Wettbewerb hatten im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sieben Gemeinden teilgenommen.

