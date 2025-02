Stand: 08.02.2025 08:41 Uhr Rassegeflügelschau mit 600 Tieren am Wochenende in Strasburg

In Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) findet an diesem Wochenende eine regionale Rassegeflügelschau mit etwa 600 Tieren statt. Dabei werden in sieben Kategorien die besten Züchter in einem Wettbewerb gesucht. Die Rassegeflügelschau in Strasburg ist eine von etwa 50 regionalen Veranstaltungen dieser Art im Jahr in Mecklenburg-Vorpommern. Die 78 Vereine des Landes zeigen dabei Tiere, besonders diverse alte und leistungsfähige Rassen, die durch die Zucht erhalten und gefördert werden. Zu den 54 Teilnehmern der Schau in der Schmeling-Halle Strasburg gehören auch fünf Jugendliche, die am Wettbewerb teilnehmen. Junge Züchter dürfen seit zwei Jahren auch an den überregionalen Wettbewerben teilnehmen. Am Samstag und Sonntag ist die Rassegeflügelschau in der Schmeling-Halle für das Publikum geöffnet. Am Sonntagabend werden die Sieger mit den prächtigsten Tieren gefeiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald