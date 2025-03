Stand: 14.03.2025 06:51 Uhr Professorin der Hochschule Neubrandenburg in Aufklärungskommission

Die Professorin Barbara Bräutigam von der Hochschule Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde in die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie Nordost berufen. Sie lehrt im Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung mit Schwerpunkt Beratung und Psychologie. Die Kommission wird aus Vertreterinnen und Vertretern betroffener Personen, aus der Kirche und Diakonie sowie aus Mitgliedern gebildet, die durch die Landesregierungen ernannt wurden. Die bundesweit gegründeten Kommissionen sollen die regionalen Aufarbeitungsprozesse begleiten und evaluieren und damit Schutz- und Präventionsmaßnahmen verbessern. Betroffene können sich mit einer Beschwerde an die Kommission wenden.

