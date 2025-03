Stand: 14.03.2025 16:24 Uhr Premiere: Deutsche Tanzkompanie setzt Elementezyklus fort

Im Schauspielhaus Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) feiert am Freitagabend die Tanzaufführung "Luft" Premiere. Es ist der dritte von insgesamt vier Teilen des Zyklus der Elemente, dargeboten von der Deutschen Tanzkompanie Neustrelitz. Luft stehe für Freiheit und die Leichtigkeit des Seins und spiegele sich in sanften, fließenden und agilen Bewegungen wider, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt sind bis August sieben Aufführungen in Neubrandenburg, Neustrelitz und Putbus geplant. In den vergangenen Jahren stellte das Ensemble bereits die Elemente Feuer und Wasser tänzerisch dar.

