Stand: 16.04.2025 16:05 Uhr Pomellen: Zoll beschlagnahmt mehr als 4.000 verbotene Waffen

Am Grenzübergang Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat der Zoll mehr als 4.000 in Deutschland verbotene Waffen beschlagnahmt - vom Wurfstern bis zum beidseitig geschliffenen Dolch. Gefunden worden seien die Waffen in einem Lastwagen aus Polen, der einen Container mit Waren aus China geladen hatte, so eine Sprecherin des Hauptzollamtes Stralsund. Die Kontrolle habe demnach bereits Ende März stattgefunden. In Deutschland sei es verboten derartige Waffen mit sich zu führen, mit ihnen zu handeln oder sie ins Land zu bringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.04.2025 | 16:30 Uhr