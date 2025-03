Stand: 21.03.2025 16:43 Uhr Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche in der Uecker-Randow-Region

Die Polizei warnt vor falschen Polizisten am Telefon. Es geht um eine zum Teil neue Betrugsmasche, die insbesondere in der Region Uecker-Randow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aufgetreten sei. In zwei Fällen hatten sich falsche Polizisten über den Festnetzanschluss gemeldet und behauptet die Angerufenen seien potentielle Opfer von Diebstählen. Die Betrüger boten an, Bargeld und Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen. Neu an der Mache ist, dass die falschen Polizisten mit Geschenken und Blumen an der Haustür versuchen, das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen. Die Polizei weißt nochmal darauf hin, dass sie niemals am Telefon oder an der Haustür um Geld oder Wertgegenstände bittet.

