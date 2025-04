Stand: 31.03.2025 14:45 Uhr Pokalendspiele im Mai in Waren und Neubrandenburg

Die Endspiele im Fußball-Landespokal werden in diesem Jahr in Waren und in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ausgetragen. Wie der Landesfußballverband weiter mitteilt, wird der Herren-Landespokalsieger am 24. Mai im Warener Müritzstadion ermittelt. Im Halbfinale treffen der FC Schönberg und Hansa Rostock aufeinander, außerdem steht der SV Pastow in der Vorschlussrunde. Pastows Gegner wird noch ermittelt - der Penzliner SV hatte Einspruch gegen die Wertung des Halbfinalspiels gegen den FC Förderkader aus Rostock eingelegt. Das Verbandsgericht muss darüber noch entscheiden. Das Finale im Frauen-Pokalwettbewerb wird am 1. Mai in Neubrandenburg gespielt. Dabei treffen der Gastgeber 1. FC Neubrandenburg und der FSV Schwerin aufeinander.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte