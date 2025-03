Stand: 24.03.2025 14:05 Uhr Planer für Lokschuppen-Areal in Neubrandenburg gesucht

Die Entwicklung des Lokschuppen-Areals am Bahnhof in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geht in die nächste Phase. Nachdem die Stadtvertretung die Haushaltssperre für die Planung im Februar aufgehoben hat, sucht die Stadtverwaltung nun nach einem Planungsbüro. Erste Sicherungsmaßnahmen sind bereits finanziert. Das marode Dach des westlichen Lokschuppens soll abgenommen und die Mauerkronen gesichert werden. Allerdings muss die Ausschreibung für die Arbeiten wiederholt werden, weil sich im ersten Anlauf keine Firmen beworben hatten. Der unter Denkmalschutz stehenden Lokschuppen soll zum Digitalen Innovationszentrum umgebaut werden. Einen Architekturwettbewerb dazu hatte Ende 2023 ein Büro aus Berlin gewonnen. Die Kosten werden auf eine zweistellige Millionensumme geschätzt. Der größte Teil davon soll vom Land finanziert werden. Frühestens 2028 könnte mit dem Bau begonnen werden.