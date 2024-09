Stand: 09.09.2024 17:00 Uhr Penzliner Familie fährt orientierungslose Senioren 350 Kilometer nachhause

Ein über 80Jähriges Paar aus Niedersachsen hat am Wochenende für einen Polizeieinsatz in Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gesorgt. Eine Familie hatte sich bei den Beamten gemeldet, weil die beiden am späten Samstagabend mit leerem Tank vor ihrem Haus liegen geblieben waren. Der 84-jährige Mann und seine 85-jährige Frau wirkten orientierungslos. Die beiden gaben an jemanden bei Rostock besuchen zu wollen. Das Paar wollte nicht in einem Hotel übernachten, konnte aber auch nicht allein mit dem Zug nach Niedersachsen fahren. Daraufhin beschloss die Penzliner Familie, die beiden selbst nach Hause zu fahren, mit dem Auto der beiden Senioren und mit dem eigenen, um wieder zurückzukommen.

