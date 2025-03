Stand: 25.03.2025 11:17 Uhr Penzlin braucht mehr Wohnraum

Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) braucht mehr Wohnraum. Zu diesem Schluss kommt ein Konzept, das am Dienstagabend in der Stadtvertretung beschlossen werden soll. Penzlin verliert seit Jahren Einwohner. Weil aber immer mehr Menschen allein leben und mehr Wohnfläche nutzen als früher, fehlt trotzdem Wohnraum. Geeignete Bauflächen, zum Beispiel für Einfamilienhäuser, gibt es laut Konzept in den Ortsteilen Mallin, Marihn und Werder. Die Stadt will diese in den kommenden Jahren entwickeln, um damit Abwanderung zu bekämpfen und Zuzug von jungen Familien zu ermöglichen.

