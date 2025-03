Stand: 22.03.2025 06:48 Uhr Penkun: Mittelalterfest rund ums Schloss

Bis zum Sonntag ist in Penkun Mittelalterfest. Bereits zum vierten Mal steht auf dem Schlossgelände alles im Zeichen der Ritter. Es ist ein Fest ist für "zarte Jungfern, freche Knappen, feine Damen und tapfere Recken", heißt es. Laut Veranstalter spazieren ein Wochenende lang lebensechte Drachen über das Gelände. Die Höhepunkte am Sonnabend sind ein Bogenturnier und eine Feuershow am Abend. Außerdem können sich die Besucher das Schloss aus dem 13. Jahrhundert auf besondere Weise anschauen: bei einer "lebendigen Führung", also einem Rundgang mit Theaterstück zur Geschichte des Gebäudes.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 22.03.2025 | 07:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte