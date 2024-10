Stand: 04.10.2024 18:23 Uhr Neustrelitz/Ivenack: Tiergärten brauchen Herbstfüchte

Noch bis Sonntag können Kastanien und Eicheln im Tiergarten Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) abgegeben werden. Das teilte eine Sprecherin mit. Die diesjährige Sammelaktion verlaufe bis jetzt grandios, heißt es. Fast zehn Tonnen Kastanien und fünf Tonnen Eicheln seien schon zusammen gekommen. Alle Herbstfrüchte würden nun in Salzlake haltbar gemacht. Bestimmte Tiere kommen damit gut über den Winter und der Tiergarten spare einen Teil der Kosten fürs Futter. Geöffnet ist der Tiergarten Neustrelitz von 9 bis 18 Uhr. Am Sonnabend kauft der Ivenacker Tiergarten bei Stavenhagen gegen ein kleines Entgeld zwischen 8 und 10 Uhr ebenfalls Kastanien und Eicheln an.

