Stand: 13.03.2025 18:06 Uhr Neustrelitz: Erste Einblicke in diesjährige Festspiele im Schlossgarten

Die Operette "Die Zirkusprinzessin" von Emmerich Kálmán wird in diesem Sommer bei den Festspielen im Schlossgarten in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gezeigt. Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz hat nun erste Einblicke in die neue Inszenierung gegeben. Regisseurin Jasmin Solfaghari will die Zirkuswelt auf die Freilichtbühne holen unter anderem mit Hilfe einer echten Zirkusartistin. Die Inszenierung sei von Emotionen, Humor und Poesie geprägt, so Solfaghari. Die Festspiele im Schlossgarten Neustrelitz gehen vom 18.Juli bis zum 9.August und werden vom NDR unterstützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.03.2025 | 18:30 Uhr

