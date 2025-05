Stand: 19.05.2025 15:04 Uhr Neue Unterbringung für Obdachlose in Neustrelitz geplant

Die Stadt Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) benötigt Platz für die Unterbringung obdachloser Menschen. Deshalb hat sie jetzt ein Gebäude gekauft. Derzeit wird es noch von der Alten Kachelofenfabrik als Herberge für Familien, Schulklassen und Reisegruppen genutzt. Der aktuelle Pachtvertrag bleibe vorerst bestehen und laufe noch bis zum Frühjahr 2028, so Susanne Schwarz von der Alten Kachelofenfabrik. Mit der Stadt gibt es bereits Gespräche über eine mögliche frühere Übergabe. Parallel dazu plant das Kulturzentrum den Bau eines neuen Gästehauses, das insbesondere Jugendgruppen eine kostengünstige Unterkunft bieten soll, so Schwarz. Laut Bürgermeister Andreas Grund bietet die jetzige Notunterkunft für obdachlose Menschen in Neustrelitz nicht mehr genügend Platz. Um auf den wachsenden Bedarf zu reagieren, habe sich die Stadt zum Kauf des Gästehauses entschlossen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte