Stand: 04.03.2025 15:09 Uhr Neue Badestege für Fürstensee und Klein Trebbow

In dieser Woche wird zunächst der alte Steg im Ortsteil Fürstensee abgerissen. Dann werden Stahlpfähle in den Boden gerammt. Auf die Stahlkonstruktion werden Holzbohlen montiert. Das bestätigt der Neustrelitzer Baudezernent Ruhmer. Sobald der Steg am Großen Fürstenseer See fertig ist, sollen die Arbeiten am Kluger See in Klein Trebbow beginnen. Die Kosten für die beiden Bauten: knapp 420.000 Euro. Die Stadt Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hatte die beiden Stege kurz vor der Badesaison 2023 gesperrt. Der Grund waren Sicherheitsbedenken eines Gutachters. Nach Protesten von Anwohnern ließ die Stadt Schwimminseln installieren.

