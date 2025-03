Stand: 02.03.2025 12:07 Uhr Neubrandenburger Handballerinnen verzichten auf möglichen Aufstieg

Die Handballerinnen des SV Fortuna ´50 Neubrandenburg werden auf den möglichen Aufstieg in die 3. Liga verzichten und auch in der nächten Saison in der viertklassigen Regionalliga spielen. Das teilte der Verein mit. Die Fortuna-Frauen führen aktuell die Tabelle der Regionalliga an und haben fünf Spieltage vor Saisonende gute Chancen auf den Titel. Wegen der unsicheren finanziellen und personellen Zukunft der Mannschaft habe man sich allerdings dazu entschieden, das Aufstiegsrecht in dieser Saison nicht wahrzunehmen, heißt es. Mittelfristig wolle man aber an dem Ziel 3. Liga festhalten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte