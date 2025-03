Stand: 13.03.2025 17:30 Uhr Neubrandenburg: Unbekannter verteilt ätzende Lauge im Sozialamt

Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz an der Woldegker Chaussee in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ausgerückt. Ein Unbekannter hat laut Polizei in den Räumen des Jugend- und Sozialamtes der Kreisverwaltung eine ätzende Flüssigkeit verteilt. Vier Menschen klagten anschließend über Atemwegsreizungen und wurden ins Klinikum gebracht, so die Polizei. In Spezialanzügen evakuierten Einsatzkräfte der Feuerwehr die betroffene Etage des Landesamtes und konnten die ätzende Substanz neutralisieren. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Nach Auskunft des Landkreises kann das Sozial- und Jugendamt morgen wieder öffnen.

