Neubrandenburg: Nach Insolvenz neues Interesse an SMW

Für das Unternehmen Spezialmaschinen und Werkzeugbau GmbH - SMW - in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstag das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Laut Insolvenzverwalter Brockdorf gebe es Interessenten. Wegen der Überschuldung der Firma sucht der Insolvenzverwalter Investoren. Der Betrieb läuft bis auf weiteres vorerst uneingeschränkt weiter mit 130 Mitarbeitern. Entlassungen gebe es keine, aber mehrere Angestellte hätten gekündigt, so Brockdorf. Das Unternehmen stellt unter anderem Bauteile für Schienenfahrzeuge her.

