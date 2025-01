Stand: 02.01.2025 16:30 Uhr Neubrandenburg: Mann nach Schlägerei lebensbedrohlich verletzt

In Neubrandenburg ist am Neujahrsmorgen ein 47-jähriger Mann vermutlich mit einem Baseballschläger lebensbedrohlich verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Ein 21-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Beschuldigte das Opfer nach der Tat selbst in den Hausflur vor seiner Wohnung im Reitbahnweg gebracht, bevor er den Notruf betätigte. Ein Atemalkoholtest bei dem mutmaßlichen Täter ergab fast zwei Promille. Das Amtsgericht Neubrandenburg hat einen Haftbefehl gegen ihn erlassen.

