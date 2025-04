Stand: 23.04.2025 07:18 Uhr Neubrandenburg: Haushalt mit Einschränkungen genehmigt

Der Haushalt der Stadt Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) für das Jahr 2025 ist vom Innenminister Christian Pegel (SPD) grundsätzlich genehmigt worden. Allerdings gibt es Einschränkungen: Statt Krediten in Höhe von elf Millionen Euro darf Neubrandenburg nur sieben Millionen Euro aufnehmen. Nach Ansicht des Innenministers sei eine höhere Summe zu viel. Künftige Haushalte sollten nicht unnötig belastet werden. Zudem wurde ein Zuschuss für die Modernisierung der Schießanlage der Sportschützen nicht freigegeben. Der Schützenverein Vier Tore e.V. müsse erst nachweisen, dass sich Dritte an der Finanzierung beteiligen. Es geht um rund 60.000 Euro, die Neubrandenburg beisteuern will.

