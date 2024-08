Stand: 01.08.2024 18:20 Uhr Neubrandenburg: Gasexplosion im Stadtteil Broda

In Neubrandenburg ist im Stadtteil Broda am Donnerstagnachmittag ein Mann durch eine explodierende Gasflasche schwer verletzt worden. Es sei in einem Haus zu einer Verpuffung gekommen, so die Polizei. Der Mann musste mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden. Zunächst wurden zahlreiche Rettungskräfte in die Klosterstraße gerufen, weil das Ausmaß der Explosion unklar war. Die Straße war bis 16.30 Uhr voll gesperrt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

