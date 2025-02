Stand: 14.02.2025 16:30 Uhr Neubrandenburg: Frauen tanzen gegen Gewalt an Frauen

Die Zahl der Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ist im Kreis Mecklenburgische Seenplatte innerhalb von fünf Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen. Im Vorjahr kontaktierten 98 Erwachsene, überwiegend Frauen, die Beratungsstelle der Diakonie. Betroffen waren zudem 121 Kinder. Die Dunkelziffer liege um ein Vielfaches höher, so Christoph de Boor, Leiter der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte. Beratungsstellen und Hilfsorganisationen informierten am Freitag auf dem Marktplatz in Neubrandenburg über Möglichkeiten der Unterstützung. Der Valenstinstag sei bewusst gewählt, weil dieser Tag für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen seien, alles andere als ein Tag zum Feiern sei, so die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neubrandenburg Christina Küster. Mit der Rekordzahl von 40 betroffenen Frauen hatte sie die Aktion "One Billion Rising" organisiert. Dabei tanzten im Rahmen dieser weltweiten Kampagne mehr als 60 Mädchen und Frauen vor dem Haus der Kultur und Bildung auf dem Neubrandenburger Marktplatz für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

