Stand: 07.03.2025 17:31 Uhr Neubrandenburg: Bewährung für Vater nach Tod eines Säuglings

Das Landgericht Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat einen 30-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Er soll sein wenige Wochen altes Kind so sehr schwer geschüttelt haben, dass es an den Folgen starb. Da sich der Vater geständig und reumütig gezeigt habe, bis zur Tat nicht vorbestraft war und durch den Prozess empfindlich betroffen sei - so der Richter - hat das Gericht die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und acht Monate Haft gefordert. Der 30-Jährige war im Januar 2024 mit dem schreienden Baby überfordert gewesen und hatte seinen Sohn für etwa 30 Sekunden heftig geschüttelt. Der Junge verstarb einige Tage später infolge einer Hirnschwellung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 07.03.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte