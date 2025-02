Stand: 28.02.2025 11:37 Uhr Neubrandenburg: Bahn erläutert Gründe für Bauverzögerungen

Nachdem seit einem Jahr keine Züge mehr in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fahren, wollen sich Vertreter der Deutschen Bahn am Freitag den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. Ab 16 Uhr findet dazu eine Informationsveranstaltung im Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg statt, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Themen sind die Gründe für die Verzögerungen und die Details zu den Baumaßnahmen am Knotenpunkt Neubrandenburg. Zuletzt wurde die für Ende Februar geplante Inbetriebnahme der Strecke auf Ende März verschoben. Nach Angaben des Konzerns würden die notwendigen Fachleute zur technischen Überprüfung der neuen Stellwerke fehlen.

