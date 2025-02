Stand: 12.02.2025 16:50 Uhr Neubrandenburg: 150 Demonstranten und eine Festnahme

Eigentlich sind mehrere tausend Demonstranten von den Anmeldern angekündigt worden, am Ende waren es knapp 150. Sechs Aktionsbündnisse wollten vor dem HKB in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) demonstrieren. Im Haus der Kultur und Bildung sprach CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz vor geladenen Gästen. Wegen der Demonstrationen mussten mehrere Straßen im Innenstadtbereich zeitweise gesperrt werden. Am Rande der Demonstrationen gab es eine Festnahme. Ein Mann hatte einen piependen Gegenstand ins HKB geworfen. Er versuchte zu fliehen, wurde jedoch von Beamten festgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 12.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte