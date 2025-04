Stand: 04.04.2025 16:06 Uhr Nacht der Bibliotheken in der Seenplatte

Bücher-Pingpong, Fantasy-Lesung und Buch-Blind Dates - Bibliotheken in der Mecklenburgischen Seenplatte haben in der Nacht der Bibliotheken mit extra langen Öffnungszeiten und vielen Angeboten gelockt. In der Stadtbibliothek Stavenhagen kamen Krimifans auf ihre Kosten. Roland Kalweit las "Edgar Allen Poe - Geschichten des Grauens". Die Stadtbibliothek Malchow lud zu einer Ausstellung der Illustratorin Claudia Burmeister und zu einer Vorlesezeit für Kinder ein. Die Bibliothek will auch um neue Nutzer werben und vergibt kostenlose Ausweise. In der Stadtbibliothek Altentreptow bekamen Spielefans die Gelegenheit, Neuheiten auszuprobieren. Die bundesweite Aktion soll zeigen, dass Bibliotheken nicht nur Orte zum Lesen sind.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte