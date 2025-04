Stand: 24.04.2025 11:06 Uhr Nach neuem Wasserschaden: Diskussion über Strelitzhalle?

Nach dem erneuten Wasserschaden in der Strelitzhalle in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) steht noch nicht fest, wie lange die Halle gesperrt werden muss. Die Stadtvertretung hat in einer Sondersitzung am Donnerstagsabend über das weitere Vorgehen diskutiert. Die Halle war nach gut zweijähriger Schließung wegen eines Wasserschadens erst im Januar wieder in Betrieb gegangen. Damals war Regenwasser eingedrungen, diesmal scheint eine defekte Wasserleitung die Ursache zu sein. Die Schäden seien geringer, so Baudezernent Nico Ruhmer. Es werde untersucht, ob die Trocknung des Gebäudes reicht oder Teile des Hallenbodens erneut ausgetauscht werden müssen. Danach richte sich, wie lange die Halle geschlossen werden muss. Aktuell sind die meisten Räume nutzbar. Unklar ist auch noch, ob Fehler bei der Sanierung zu dem Leitungsleck geführt haben. Einen Antrag der AfD auf die Bildung eines Untersuchungsauschusses zur Halle haben die Stadtvertreter mehrheitlich abgelehnt.

