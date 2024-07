Stand: 16.07.2024 10:24 Uhr Waren: Vom Fischer zum Verkäufer

Vom Fischer zum Verkäufer, diese Zusatzqualifizierung haben fünf Mitarbeiter der Müritz-Fischer zum ersten Mal deutschlandweit erfolgreich absolviert. Zweieinhalb Jahre dauerte die berufsbegleitende Weiterbildung, die am Dienstag mit der Zeugnisübergabe endete. Längst sei der Job eines Fischers mehr als nur Fische an Land holen, sagt Dennis Marusch von der Fischerei Müritz-Plau GmbH. Es gehöre immer mehr das Veredeln und Verkaufen der Fische dazu. Um die Mitarbeiter dafür fit zu machen, sei erstmals so eine Qualifizierung mit Abschlussprüfung der Industrie- und Handelskammer im Unternehmen angeboten worden. In der Ausbildung ging es unter anderem um das Erlernen von Kassensystemen, das Durchspielen von Reklamationsabläufen oder das Üben von Verkaufsgesprächen.

