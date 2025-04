Stand: 01.04.2025 11:21 Uhr Müritzregion: Kostenfreier Nahverkehr für Touristen mit Gästekarte

Urlauberinnen und Urlauber in der Müritzregion können ab Dienstag, 1. April, wieder kostenfrei mit dem Nahverkehr reisen, zum Beispiel mit dem Bus der Nationalparklinie oder mit dem Zug zwischen Waren und Malchow. Erstmals fährt in diesem Jahr ein Shuttle zwischen Malchow und Göhren-Lebbin. Für Fahrten auf den Schiffen der Weißen Flotte gibt es zudem Rabatte. MÜRITZ rundum heißt das Projekt, das nun in die achte Saison startet. Nutzen können diese Vorteile alle Touristinnen und Touristen mit einer Gästekarte in Waren, Klink, Röbel, Rechlin, Kargow und Malchow. Die Müritzregion zählt jährlich mehr als eine Million touristische Übernachtungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 01.04.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte